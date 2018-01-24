‏بالصور.. انطلاق حملة توطين الشمالية برفحاء والبداية بهذه القطاعات

المواطن - شريف النشمي- تصوير عبدالله المطرفي - رفحاء

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، انطلقت اليوم حملة توطين الحدود الشمالية بمحافظة رفحاء.

جاء ذلك بحضور محافظ رفحاء المكلف بدر بن إبراهيم الهزاع وأعضاء لجنة التوطين المكونة من محافظة رفحاء وشرطة رفحاء وفرع مكتب العمل برفحاء وبلدية رفحاء وفرع وزارة التجارة برفحاء.وقد بدأت لجنة التوطين مهامها بالمحافظة في رفحاء مول.وأوضح رئيس لجنة التوطين في محافظة رفحاء عبدالعزيز عراك الشريم أن من بين المهن التي سيتم قصر العمل عليها بالسعوديين وتوطينها بالكامل في الفترة الحالية في محافظة رفحاء هي:– المولات المغلقة– الجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الأهلية– مكاتب تأجير السيارات– محلات بيع الخضراوات والفواكه