10 أيام فقط ويتم إيداع الدفعة الثالثة من دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون بفارغ الصبر موعد صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن، والتي من المقرر أن يتم صرفها يوم 11 فبراير المقبل.

وكان من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم 10 فبراير، والذي يوافق يوم السبت الإجازة الأسبوعية، إلا أن حساب المواطن أعلن تأجيل الصرف لمدة 24 ساعة ليكون يوم الأحد 11 فبراير؛ ليتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين بعد 10 أيام تقريباً.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن، بالأمس، نتائج الأهلية للدورة الثالثة من الدعم النقدي المستحق للمتأهلين المستوفين للشروط.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن للمسجلين الاطلاع على تفاصيل النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم من خلال زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية من خلال هذا الرابط (هنا).







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