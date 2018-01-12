12 إنجازًا.. المملكة تتصدى للإرهاب والتطرف في 2017

المواطن - الرياض

إنجازات عديدة قدمتها المملكة ضمن مساعيها لمواجهة الإرهاب داخليًّا وخارجيًّا خلال عام 2017.

وصنفت المملكة 68 فردًا و21 كيانًا على قوائم الإرهاب، كما ضبطت عددًا من المواقع، وأوقفت عناصر تنتمي إلى داعش الإرهابي.

وأعلنت السعودية خلال 2017 قائمة من 40 عنصرًا ينتمون لجماعة الحوثي الإرهابية، كما أفشلت عملًا إرهابيًّا كان يستهدف المسجد الحرام.

وأعلنت أيضًا عن كيانين وقائمة لـ11 ممولًا لتنظيم القاعدة وداعش، كما أحبطت عملية إرهابية تستهدف مقرين لوزارة الدفاع.

وأطاحت المملكة بخلايا إرهابية واستخباراتية كانت تعد الانتحاريين، كما قضت على عناصر إرهابية شمال العوامية.

وفي إطار محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، أسست السعودية المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال).

وقطعت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، كما أنشأت جهاز رئاسة أمن الدولة، وأيضًا قدمت 100 مليون يورو لإطلاق قوة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي.







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