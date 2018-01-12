12 وظيفة شاغرة لدى شركة بكتيل السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بكتيل السعودية “BECHTEL”، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن توفّر 12 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس الأصول.

– مدير الهندسة.

– أخصائي/ مخطط المطالبات.

– مهندس أول ميكانيكي- تصميم الأنابيب.

– مخطط أول حضري.

– نائب مدير التمكين.

– مهندس مشروع- الطرق.

– مدير العقود (وظيفتين).

– مهندس أول مدني.

– مدير التعجيل.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول (من هنا).







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