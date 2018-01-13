13 وظيفة شاغرة لدى فروع فنادق ماريوت

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة فنادق ماريوت، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عددٍ (13) وظيفة شاغرة للسعوديين والمقيمين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق المنتشرة بالمملكة في كل من “الرياض، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير المكتب الأمامي.

2- شيف حفلات.

3- طاهي أول- مطبخ.

4- وكيل خدمات الاستقبال والإرشاد.

5- مسؤول ثاني خدمة ضيافة- الصالة.

6- مسؤول ثاني خدمة ضيافة- المطبخ.

7- شيف حفلات- المطبخ.

8- مسؤول ثاني خدمة ضيافة- المطعم الإيطالي.

9- كاتب استقبال.

10- كاتب حسابات.

11- مسؤول المفقودات.

12- مساعد أول خدمات النزلاء.

13- مدير الغذاء والمشروبات.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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