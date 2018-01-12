150 فعالية في هيا جدة لاستهداف مليوني زائر

المواطن - واس

أعطى مهرجان “هيا جدة” للتسوق في نسخته السادسة أمس الخميس، شارة البدء لفعالياته التي ستستمر على مدى 30 يومًا عبر 150 فعالية موزعة جغرافيًا على مختلف أنحاء المحافظة، ويستهدف مليوني زائر من داخل المملكة وخارجها، وسط مشاركة فاعلة من أمانة محافظة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتحت إشراف مباشر من غرفة جدة، وذلك بمركز الرد سي مول.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، أن الغرفة عملت على اكتمال جميع عناصر النجاح للحدث الذي ينطلق في نسخة متجددة تعزيزًا لمكانة عروس البحر الأحمر كمدينة رائدة في صناعة المهرجانات والفعاليات ليس على مستوى المنطقة فحسب بل وعلى مستوى العالم أجمع.

وأكد أن المهرجان يحصد تنافس 70 مدينة ترفيهية و360 مركزًا تجاريًا و105 أسواق شعبية مختلفة كأكبر حدث تسويقي تشهده عروس البحر الأحمر ويتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي ، مشيراً إلى أن هذه التظاهرة تملك مقومات واعدة لتنشيط القطاع السياحي مثل الفنادق والأماكن الترفيهية والمنتجعات وقطاع التجزئة باعتباره أحد أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي لما يتمتع به من بنية تحتية ومقومات نمو قوية.

وأشار إلى أن قيمة جوائز المهرجان في نسخته لهذا العام تصل إلى مليوني ريال تضم سحوبات على السيارات والمنح الدراسية المجانية والقسائم الشرائية وبرامج العروض الترويجية والمسابقات الثقافية الترفيهية التي تستهدف مختلف الشرائح ، بالتركيز على منح التخفيضات التي تقدمها المراكز التجارية المشاركة في هذا المضمار مما يؤدي إلى استقطاب العديد من الزائرين إلى جدة سواء كانوا من مختلف مناطق المملكة أو من خارجها، ومما يسمح للعائلات السعودية والخليجية والمقيمين في المملكة من الاستمتاع بفعاليات هذا الحدث التسويقي الكبير.

من جانبه تطرق مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبد الله العمري، لدور الهيئة في دعم مثل هذه الفعاليات السياحية التسويقية، مبرزًا المضامين الترويجية التي يحملها المهرجان للمستهلكين بهدف تحريك السوق، في حين تأتي النسخة الجديدة من “هيا جدة” أشمل وأكثر تنوعًا إذ تجمع بين التسوق والترفيه والجوانب السياحية، مشدداً على ترسيخ المهرجان لثقافة التسوق واستثمارها كمورد اقتصادي يعود بالنفع على القطاع الخاص ، مما يرتسم معه حراك استثماري ورؤية حقيقية لتنويع المنتج السياحي السعودي.

وأفاد بأن هذا الحدث يصنع بيئة للمنافسة بين أصحاب المراكز التجارية في عمل التخفيضات، كما يعدّ داعماً لاستراتيجية السياحة الوطنية وتحقيق النمو المتزايد لعروس البحر الأحمر .. هذه المدينة العريقة والثرية بتنوعها الثقافي والحضاري التي تعكس الوجه المشرق للمملكة في الوقت الذي تحظى به جدة بالكثير من المقومات السياحية التي تتيح لها فرص المنافسة في اختيارات السائحين والرقي بمكانتها الاقتصادية وتنويع مقوماتها الجاذبة لمختلف أنواع الاستثمار.

ولفت الانتباه إلى أن الهيئة بالشراكة مع غرفة جدة والمراكز التجارية وأماكن الترفيه ستدفع بهذا المهرجان لتلبية طموحات أهالي وزوار جدة من العائلات السعودية والخليجية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، مبينًا أن الجميع يعيش المتعة والمرح ويلمسون بشكل واقعي التخفيضات والسحوبات الكبيرة في المراكز والمحلات التجارية المشاركة على مدى شهر كامل من إقامة هذه التظاهرة.

ونوّه مدير عام التسويق بمركز الرد سي مول الراعي الرئيسي محمد عسيري، بأن مهرجان هيا جدة للتسوق يعزز في كل عام أهدافه في تنشيط القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الجميع ينظرون إلى هذا الحدث سنوياً وخاصة مع تزامن موعد انطلاقته مع إجازة منتصف العام الدراسي، كبيئة للترفيه وتعزيز سياحة التسوق مما يسمح للعائلات السعودية والخليجية والمقيمين في المملكة من الاستمتاع بفعاليات المهرجان المختلفة.

وعقّب أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان، على الدور الكبير الذي تقوم به غرفة جدة في دعم السياحة في عروس البحر الأحمر، وقال : لا يمكن أن يقام حدث في العروس دون وجود بصمة واضحة لغرفة جدة بكفاءاتها الكبيرة وشبابها المتميز ، وحرصها الدائم على تميز المهرجان في كل عام تأكيد على دورها الوطني لدعم هذا المنتج السياحي المتميز الذي يعد أحد روافد رؤية الوطن 2030، شاكرًا الجهات الراعية والداعمين للمهرجان الذي تتنافس على المشاركة فيه 8 مراكز تسوق كبرى للمشاركة في المهرجان الذي تصل قيمة الجوائز فيه لـ مليون و500 ألف ريال.

وقال : يعطي الدعم الكبير الذي يجده المهرجان من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، دفعة قوية وظهوره بالصورة التي تلبي تطلعات الزائرين خلال إجازة الربيع وجعلهم يلمسون بشكل واقعي التخفيضات والسحوبات الكبيرة في المراكز والمحال التجارية المشاركة.

كما تطرق عميد كلية جدة العالمية الدكتور عمرو بن عبدالرحمن طيبة، لمشاركة الكلية كراع أكاديمي في المهرجان عبر المنح الدراسية المجانية في بادرة تجسد ثقافة المسؤولية الاجتماعية، مثمنًا الشراكة الفاعلة بين الكلية وغرفة جدة لما يخدم المجتمع.







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