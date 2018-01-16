16 وظيفة شاغرة لدى الاتصالات السعودية بالرياض وجدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 16 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- أخصائي رعاية الموظفين.

2- مهندس أول تصميم مراقبة شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3- مشرف ضمان الجودة.

4- مشرف ضمان الجودة.

5- مهندس أول تخطيط الشبكات.

6- مهندس تصميم الشبكات.

7- مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

8- مصمم أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

9- مهندس أول الأبحاث والتطوير.

10- مشرف الجودة.

11- محلل أول عمليات المبيعات.

12- مصمم أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

13- مدير مركز الأعمال.

14- مشرف اتصالات الموارد البشرية.

15- مهندس أول تصميم الشبكات.

16- مهني الحوكمة والدراسات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 كانون الثاني/ يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)







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