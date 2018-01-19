19 يومًا على صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن

المواطن- عبدالرحمن دياب

يترقب الملايين من مستفيدي حساب المواطن صرف الدفعة الثالثة من برنامج الدعم يوم الأحد 11 فبراير، ليتبقى 19 يومًا.

والموعد الأساسي لصرف الدعم يوافق يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن يوافق هذا اليوم السبت وهو إجازة ليتم صرف الدعم الأحد.

وأعاد حساب المواطن التذكير بالمستندات المطلوبة، والتي يتم تقديمها لإثبات الاستقلالية والحصول على الدعم.

ولفت حساب خدمة عملاء برنامج حساب المواطن على “تويتر”، أنه “في حال تم طلب منك مرفقات لإثبات الاستقلالية لابد من إرفاق مستندين في حسابك، المستند الأول خاص بك (عقد إيجار، فاتورة كهرباء، صك ملكية)، والمستند الثاني خاص بالعائلة (صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائلة) لإثبات الاستقلالية”.

وفي وقت سابق، أكّد حساب المواطن أنَّه يشترط لاستيفاء شروط الأهلية، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتجاوز معيار الإقامة، وأن تتوافق بياناته المفصح عنها مع بيانات الجهات الأخرى.

ولفت حساب المواطن، إلى أنَّ معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وكان برنامج حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق اليوم، الفرق بين الأهلية والاستحقاق وشروط استيفائهما وآلية الاعتراض على الأهلية والشكوى على مبلغ الاستحقاق.

وبيَّن البرنامج أنه يقصد بالأهلية، استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لابد من توفرها للتسجيل في البرنامج، فيما يقصد بالاستحقاق إمكانية المؤهل من الحصول على الدعم.







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