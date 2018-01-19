19 يومًا على صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن

يترقب الملايين من مستفيدي حساب المواطن صرف الدفعة الثالثة من برنامج الدعم يوم الأحد 11 فبراير، ليتبقى 19 يومًا.
والموعد الأساسي لصرف الدعم يوافق يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن يوافق هذا اليوم السبت وهو إجازة ليتم صرف الدعم الأحد.
وأعاد حساب المواطن التذكير بالمستندات المطلوبة، والتي يتم تقديمها لإثبات الاستقلالية والحصول على الدعم.
ولفت حساب خدمة عملاء برنامج حساب المواطن على “تويتر”، أنه “في حال تم طلب منك مرفقات لإثبات الاستقلالية لابد من إرفاق مستندين في حسابك، المستند الأول خاص بك (عقد إيجار، فاتورة كهرباء، صك ملكية)، والمستند الثاني خاص بالعائلة (صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائلة) لإثبات الاستقلالية”.
وفي وقت سابق، أكّد حساب المواطن أنَّه يشترط لاستيفاء شروط الأهلية، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتجاوز معيار الإقامة، وأن تتوافق بياناته المفصح عنها مع بيانات الجهات الأخرى.
ولفت حساب المواطن، إلى أنَّ معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وكان برنامج حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق اليوم، الفرق بين الأهلية والاستحقاق وشروط استيفائهما وآلية الاعتراض على الأهلية والشكوى على مبلغ الاستحقاق.
وبيَّن البرنامج أنه يقصد بالأهلية، استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لابد من توفرها للتسجيل في البرنامج، فيما يقصد بالاستحقاق إمكانية المؤهل من الحصول على الدعم.
10 مشاراكات
غير معروف
متى يتم الاعلان عن الاهليه للدفعه الثالثه
محمد المالكي
أنا قدمت لي شهر وعليها ما أحد أشاف حالتي أستحق أم لا وانا بحاجة اليها الله يوفقكم شوفو حالتي أستحق أم لا
ام فيصل
الي أقل من 18مستقل يسجل ف حساب الموطن
الحسين الشهري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ليسى مااستلمت أي مبلغ من حساب المواطن ويوجد في حساب المواطن مؤهل للاهلية
محمد سعد بن فريج
انا مسجل في حساب مواطن ولم استلم اي دعم لحد الان رغم اني مؤهل لدعم ارجو منكم الافاده ولكم جزيل الشكر والله ولي التوفيق
ام الحلوين
من نزل لي وانا أسدد بنك التسليف ماحسيت فيه ..وانا أعول ثلاث اطفال لان ابوهم مايصرف عليهم
محمد سعد بن فريج
انا مسجل في حساب مواطن ولم استلم اي دعم لحد الأن
فهد العبيد
انا لم استلم اي مبلغ الى الآن رغم اهليتي واحقيتي.
محمد
كيف اعرف انا مستحق ام مؤهل ؟
أبو عبدالعزيز
يقولون الثالثه ثابته يا عالم وش يصير فيه ولا مافيه
نقول يارب رزق من عندك لعبادك ولمن طق بابك
انت الكريم تهب لنا ارزقنا
يالله ترزقنا يارب وترزق عبادك
دولتنا كريمه وشعبها يستحق الخير حافظ دينه ومليكه ووطنه ومقدساته