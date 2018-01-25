25 وظيفة صحية شاغرة للجنسين لدى جامعة حائل

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت جامعة حائل عن توفر عدد من الوظائف بنظام التشغيل الذاتي في العيادات الطبية الجامعية (رجال ونساء)، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات.

وبيّنت الجامعة، أنَّ ذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

مدير التشغيل الذاتي (رجال).

أخصائي مختبر (رجال).

فني مختبر (نساء).

أخصائي سمعيات (نساء).

صيدلاني (نساء).

أخصائي بصريات (نساء).

سكرتارية طبية (وظيفتين / رجال).

فني تمريض (عدد 9 وظائف/ للجنسين).

فني سجلات طبية (للنساء).

أخصائي أشعة (عدد 3 وظائف/ للجنسين).

فني إسعاف وطوارئ (رجال).

أخصائي علاج طبيعي (نساء).

أخصائي معامل أسنان (وظيفتين/ للجنسين).

واشترطت الجامعة على المتقدم للوظائف، أن يكون مؤهله العلمي حسب التخصص المطلوب، والأولوية للسعوديين.

وأوضحت الجامعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك خلال الفترة (23 ربيع الثاني – 2 جمادى الأولى 1439هـ).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من هنا.







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