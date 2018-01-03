3 أسباب جعلت مباراة الهلال والاتحاد أمتع مباراة بدوري المحترفين

المواطن - محمد سمعة

انتهت مباراة الهلال والاتحاد بالتعادل بهدف لكل فريق، في إطار لقاءات الجولة الـ17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت مباراة الزعيم والعميد واحدة من أمتع المباريات في الموسم الحالي بالدوري لـ3 أسباب.

يعود السبب الأول إلى كثرة الفرص الهجومية والتي خُلقت في المباراة عبر مهاجمي الفريقين، حيث كادت المباراة تنتهي بنتيجة أكبر من التعادل بهدف لكل فريق.

السبب الثاني يعود إلى تألق كلٍّ من الحارسين علي الحبسي مع الهلال وفواز القرني مع نادي الاتحاد، حيث أنقذ الحارسان فريقهما من نتيجة ثقيلة في الديربي.

كما أن السبب الثالث يعود إلى حضور العائلات والسيدات مع الجماهير في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي؛ مما جعل كلاسيكو الكرة السعودية ممتعًا ورائعًا، خاصة أن عدد الحضور وصل إلى 26602 متفرج.

يذكر أن لقاء الدور الثاني انتهى مثل لقاء الدور الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.







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