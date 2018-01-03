3 مخالفات تغلق مجمعًا طبيًّا في الطائف

المواطن - القصيم

أغلقت وزارة الصحة، اليوم السبت، صيدلية في القصيم؛ بسبب عدم وجود ترخيص للكوادر.

وأكدت الصحة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها أغلقت في وقت سابق اليوم، مجمعًا طبيًّا في الطائف؛ بسبب نقص الكوادر الطبية وقصور في التعقيم، وعيادة النساء والولادة غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وقبل يومين، أغلقت الصحة 6 مجمعات طبية ومعملي أسنان وصيدليتين في الرياض؛ لوجود عدد من المخالفات، وهي كوادر تعمل بدون ترخيص، وعدم تعقيم الأدوات الطبية، ووجود تسعيره غير معتمدة، بالإضافة إلى قصور في نظام التخلص من النفايات الطبية، وانتهاء رخصة معمل الأسنان.







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