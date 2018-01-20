38 فيلمًا تتنافس على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة بمركز الملك فهد الثقافي

المواطن - الرياض

أنهت لجنة تحكيم جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، في دورتها الثانية، اختيار الأفلام الفائزة بجوائز المسابقة التي ينظمها مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وتختتم فعالياتها بعد غد الاثنين ٥ جمادى الأولى الموافق ٢٢ يناير.

وكان عدد الأفلام التي شاركت في فرعي المسابقة “الروائي والوثائقي”، قد تجاوز ٨٠ فيلماً لمخرجين سعوديين ومخرجات أغلبهم من الشباب، جميعها من إنتاج العام الماضي ٢٠١٧م.

وتم ترشيح ٣٨ فيلماً للجنة التحكيم لإعلان جوائز المسابقة الرئيسية وهي: جائزة أفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل فيلم روائي.

وتضمنت لجنة تحكيم الجائزة نخبة من الممثلين والمخرجين والنقاد السينمائيين السعوديين وهم: الفنان إبراهيم الحساوي والفنان خالد الحربي والمخرجة هناء العمير والأستاذ سعود التركي، ويرأس لجنة التحكيم الناقد السينمائي الأستاذ رجا ساير.

وقررت إدارة المسابقة في هذه الدورة تكريم أحمد المُلا؛ تقديراً لجهوده الكبيرة ودوره البارز في خدمة السينما السعودية، كما سيتم عرض تجارب سينمائية للمخرجين عبدالعزيز الشلاحي وتوفيق الزايدي.

ويعد حفل ختام المسابقة أول تظاهرة سينمائية سعودية ستقام بعد قرار السماح بعودة صالات السينما إلى المملكة، وبداية دعم لهذه العودة والتي ستكون الريادة فيها لوزارة الثقافة والإعلام ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي.