5 أسئلة حول حساب المواطن عليك معرفة إجاباتها.. أبرزها موعد صرف الدفعة الثالثة

المواطن- عبدالرحمن دياب

مزيد من الأسئلة وجهها متابعو “المواطن” خلال الأيام الماضية، حول برنامج حساب المواطن .

وتوضح “المواطن” إجابات أبرز هذه الأسئلة؛ إيمانًا منها بدورها في التسهيل على المواطنين.

وكانت أبرز الأسئلة حول حساب المواطن تخص موعد الصرف وإعانة الضمان والفارق بين الأهلية والاستحقاق.

هل يتم الإفصاح عن إعانة الضمان في بيانات الدخل الخاصة بالمستفيدين من برنامج حساب المواطن ؟

لا يتم ذلك.

متى سيتم إيداع الدفعة الثالثة من حساب المواطن ؟

بعد 13 يومًا، وتحديدًا في 11 فبراير القادم.

ما الفارق بين الأهلية والاستحقاق وشروط استيفائهما وما هي وآلية الاعتراض على الأهلية والشكوى على مبلغ الاستحقاق؟

يقصد بالأهلية، استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لابد من توفرها للتسجيل في البرنامج، فيما يقصد بالاستحقاق إمكانية المؤهل من الحصول على الدعم.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

كما يتاح للمسجل تقديم الاعتراض على نتيجة أهليته أو أحد التابعين له عن طريقة البوابة الإلكترونية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

وفي تقديم الشكوى على مبلغ دعم الاستحقاق، فإنه يتاح للمسجل تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية على أي دورة إيداع بعد مرور خمسة أيام من الإيداع، على أن تكون الشكوى خلال فترة ثلاثة أشهر من الاستحقاق محل الشكوى، وفي حال قبول الشكوى فسيتم تعويض المستفيد عن الشهر محل الشكوى.

لماذا لا تتفاعل أيقونة “تقديم الطلب” في حسابات بعض المستفيدين عند الضغط عليه أحيانًا؟

أيقونة تقديم الطلب يتم الضغط عليها مرة واحدة فقط، وفي حال تعديل البيانات يكتفى بالضغط على زر (حفظ) أسفل الشاشة.

كيف يتم تعديل رقم آيبان الحساب البنكي وكيفية اعتماده للاستفادة من دعم حساب المواطن ؟

ويمكن تغيير رقم الآيبان عبر الخطوات التالية بعد الدخول إلى رابط حساب المواطن

الدخول إلى استكمال الطلب.

الدخول على الحساب البنكي.

الدخول على الصفحة الرئيسية ومن ثم خانة الاستحقاق.

الضغط على تأكيد الحساب البنكي.

ثم الضغط على نعم للتأكيد.







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