المواطن - الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن هناك 5 مناطق هي الأدفأ في المملكة اليوم الجمعة.

ونشر المسند في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة تبين المناطق، والصورة توضح أن الغربية، والساحل الغربي الأوسط والجنوبي للسعودية، بالإضافة لتهامة هي الأدفأ”.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة وتأثير العوالق الترابية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية تتحول ما بعد الظهيرة إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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