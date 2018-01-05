5 وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير قسم الأعمال التجارية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والمالية)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

2- مهندس أول دعم تكنولوجيا المعلومات: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

3- مهندس دعم تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

4- مهني التخطيط المالي: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص المالية.

5- مشرف المحاسبة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)







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