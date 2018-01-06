6 مهرجانات سياحية بإجازة منتصف العام في الرياض

المواطن - الرياض

تستقبل منطقة الرياض موسم إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام، بعدد من المهرجانات والفعاليات السياحية، التي أطلقها شركاء مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وذلك بجهود وإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، واللجان المنظمة لتلك المهرجانات، وبرعاية ودعم من الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتقام في الرياض خلال الإجازة 6 مهرجانات، تتنوع ما بين مهرجانات سياحية وتراثية وتسويقية ورياضية، وتتضمن فعاليات متنوعة من برامج ثقافية واجتماعية وصحراوية وبيئية، إضافة إلى ترويج المنتجات الشعبية والزراعية والحرف اليدوية، وتتوجه لجميع فئات المجتمع وبخاصة الشباب والعائلات.

ويقام الملتقى الرابع للطيران العام، الذي ينظمه نادي الطيران السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، في مقر النادي في مطار الثمامة بالرياض.



ومهرجان وادينا تراث وأصالة ويقام في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمحافظة وادي الدواسر، الذي ستقام نسخته الثانية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ويتضمن فعاليات تراثية وأمسيات ثقافية وشعرية وسباق للهجن وسباق للخيل.

وبدعم ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، يتم تنظيم مهرجان قرية الغاط التراثية، ويشمل عدة أنشطة ترفيهية للأسرة والأطفال، بالإضافة إلى مسابقات وجوائز قيمة.

وإضافة إلى مهرجان ربيع أشيقر، ويشمل العديد من الفعاليات والمسابقات بوجود عدد كبير من الأسر المنتجة ومسرح الطفل والسوق الشعبي والألعاب الشعبية والحرف اليدوية وعرس زمان وألعاب للأطفال، وكذلك معرض الفن التشكيلي ومسابقة التصوير الضوئي بمشاركة عدد كبير من الصور والفنون التشكيلية. بجانب فعالية بالونز توك في الرياض.

وهناك أيضًا مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلقت فعالياته بمحافظة رماح في منطقة الرياض مؤخراً، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتستمر حتى بداية فبراير المقبل، ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية والرياضية والاجتماعية والترفيهية والثقافية والحرف اليدوية والألعاب الشعبية وغيرها، بجانب مسابقة المهرجان.







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