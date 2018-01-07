المواطن- الرياض

يحاول نادي الهلال الاستفادة من فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع صفقات قوية، حيث أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب السوري جهاد الحسين، لاعب وسط فريق التعاون، في فترة انتقالات يناير الحالية.

وترصد “المواطن” 7 معلومات تلخص مشوار جهاد الحسين الكروي حتى الآن.

1- ولد جهاد الحسين في مدينة حمص السورية، حيث بدأ حياته الكروية من ناديه الأم نادي الكرامة.

2- تدرج جهاد الحسين في مختلف فرق المراحل السنية إلى أن وصل إلى الفريق الأول.

3- في عام 2006 أعير جهاد الحسين إلى الكويت ثم عاد إلى الكرامة في نفس العام وبقي في النادي إلى عام 2008.

4- في موسم 2008/ 2009 انتقل جهاد الحسين رسميًّا إلى الكويت ولموسم واحد فقط ليعلن بعدها انتقاله إلى نادي القادسية الكويتي.

5- في أغسطس 2011 أعلن نادي نجران الاتفاق بشكل رسمي مع جهاد الحسين للانتقال إلى صفوفه.

6- موسم عام 2013 انتقل جهاد الحسين إلى نادي دبي في الإمارات العربية المتحدة حتى عام 2014.

7- انتقل جهاد الحسين عائدًا إلى نادي التعاون.

وخلال الفترة الماضية أصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، جهاد الحسين، التميز في منافسات دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، وبات الأكثر صناعة للأهداف.

واحتل جهاد الحسين بنهاية 2017 صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 9 أهداف، وذلك بعد مرور 16 جولة من دوري المحترفين السعودي، ليتفوق على نجم الاتحاد، كارلوس فيلانويفا، الذي صنع 7 أهداف هذا الموسم.

وفي وقت سابق كان جهاد الحسين، يواصل هوايته المفضلة في صناعة الأهداف في منافسات دوري المحترفين السعودي.

وأكد موقع الإحصائيات “أوبتا”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن جهاد الحسين صنع 40 هدفًا في دوري المحترفين السعودي، أكثر من أي لاعب آخر منذ بداية جمع الإحصائيات المفصلة للمنافسة في 2011/ 2012، واصفًا إياه بـ”الدينامو”.







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