8 بنوك دولية تقرض الكهرباء 9.75 مليار ريال بلا ضمانات

المواطن - الرياض

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، أكبر اتفاقية تمويل تجسيري دولي مشترك في تاريخها، بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 9.75 مليار ريـال سعودي) مع ثمانية بنوك دولية كُبرى، وذلك دون أي ضمانات، وتم الحصول عليه بغرض الصرف على أعمال الشركة العامة متضمنة نفقاتها الرأسمالية.

وفي هذا الإطار قال المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، إن السعودية للكهرباء التي تُعتبر أكبر مرفق للخدمة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأحد أكبر مرافق الخدمات في العالم، نجحت في الحصول على قرض تمويل تجسيري دولي مشترك مدته سنة واحدة وفقاً لأفضل الشروط وأقل سعر للفائدة، على أن يتم تسديده دفعة واحدة.

وأشار إلى أن البنوك التي تم توقيع الاتفاقية معها هي سيتي بنك، بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي المحدود، بنك أبوظبي الأول، شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية المحدودة (إتش إس بي سي)، بنك ميزوهو المحدود، بنك ناتيكسيس، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، مصرف ستاندرد تشارترد.

وأوضح الشيحة أن نجاح الشركة في الحصول على هذا التمويل الدولي المشترك بأفضل الشروط والأسعار، وبهذا الحجم الكبير، هو إشارة ثقة كبيرة ومتنامية من البنوك الدولية في اقتصاد المملكة ورؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م، ويبرهن على سلامة توجهات قطاع الطاقة الكهربائية و”السعودية للكهرباء” في المملكة.

وختم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء تصريحاته، بالتعبير عن سعادته بتوقيع الاتفاقية لدعم خطط الشركة للمشاريع الرأسمالية، لا سيما وأن التمويل لقي رغبة كبيرة من بنوك دولية رائدة، في ظل ثقة تلك البنوك في “السعودية للكهرباء” التي تمتلك قاعدة أصول كبيرة وممتدة في جميع أرجاء المملكة، بلغت قيمتها في نهاية الربع الثالث من عام 2017م 446.1 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 118.96 مليار دولار أميركي).







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