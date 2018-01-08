8 محطات بنزين تمتنع عن بيع الوقود وتغلق عند الـ10 والنصف في أحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني- أحد رفيدة

قبل إعلان أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2018 بساعة ونصف الساعة، مساء أمس الأحد، تعمد بعض أصحاب محطات الوقود إغلاق محطته بغرض الاستفادة من التسعيرة القديمة للبنزين ووضع التسعيرة الجديدة، مخالفًا بذلك الأنظمة والتعليمات ومنتهجًا وضع التحدي مع الجهات المسؤولة والمكلفة بمراقبة المتحايلين.

وأصاب بعض أصحاب المحطات الجشع خلال ساعة ونصف وأصبحت مجمعاتهم التجارية أشبه بالمكان المهجور.

وأبدى عدد من المواطنين والمسافرين استياءهم من هذا التصرف الذي قالوا: إنه “غير حضاري” من أصحاب المحطات والمجمعات.

ولفتوا إلى أن بعض أصحاب المحطات عمد إلى إفراغ خزاناته، خاصةً البنزين الأخضر لوجود صهاريج محملة بالوقود وبالتسعيرة القديمة ليركنوها بعيدًا عن أعين الرقابة والمواطنين كي يبيعها بالتسعيرة الجديدة.

ورصدت “المواطن” 8 محطات بترولية في محافظة أحد رفيدة مغلقة، والبعض منهم يدعي أن خزانات البنزين فارغة ولا يوجد إلا السوبر ماركت الذي يعمل.

وعند سؤال العمالة قالوا: إن هذه أوامر الكفيل.

وطالب المواطنون والمسافرون بمحاسبة أصحاب هذه المحطات البترولية من قبل الجهات المسؤولة والتعامل مع البلاغات التي وردتهم بجدية لردع مثل هذا التصرف .







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