850 ألف دولار لاسترداد البصر.. ثورة طبية أم تجارية؟

المواطن ـ وكالات:

طوَّرت شركة أميركية علاجاً لرد البصر للعيون الكفيفة، بتكلفة 425 ألف دولار للعين الواحدة، أو 850 ألف دولار للعينين.

ويستطيع الأطباء حقن العلاج المسمى لا كتورنا مباشرة في العيون لعلاج السبب الرئيس أو الجذري لفقدان البصر، ليحل مكان الجينات الوراثية المعطوبة في شبكية العين. ويُعَدّ هذا أول علاج لرد البصر تتم الموافقة عليه في الولايات المتحدة الأميركية من جانب الإدارة الاتحادية للعقاقير الشهر الماضي، غير أن هذه أول مرة يتم الكشف فيها عن تكاليف العلاج.

طوَّرت العلاج شركة سبارك ثيرابيوتكس، وكانت قد أعلنت من قبل أن تكلفة العلاج قد تصل إلى مليون دولار، غير أن الشركة أعلنت أنها استطاعت تخفيض التكلفة إلى 850 ألف دولار، وستبذل جهوداً من أجل تحمل شركات التأمين نسبة من قيمة العلاج، لكن شركات التأمين بدورها أعلنت أنه ليس بمقدورها تغطية هذه التكاليف.

ونقلت صحيفة جارديان البريطانية عن جيف مارازو، رئيس تنفيذي الشركة الأميركية، أننا أردنا أن نوزع تكلفة العلاج لمعالجة القلق الناتج عن ارتفاعه وإمكانية تحمله، من خلال سعر معقول يضمن وصول العلاج إلى المرضى.

ويعتبر الدواء لاكتورنا أحد العلاجات الجينية الحديثة ويختلف عن الأدوية المتاحة منذ فترة من الزمن. وتجرى العلاجات الجينية من خلال خطوة واحدة لاستبدال الجينات الوراثية التالفة؛ ما يسمح للجسم بحل المشكلة ذاتيًّا من الداخل.

وتغطي العلاجات الوراثية أمراضاً مثل سرطان الدم وعرض «الطفل الفقاعة» الذي يضطر مرضاه للعيش في مناخ معقم تماماً، وتبلغ تكلفته نصف مليون دولار.

وأصبح ارتفاع تكلفة العلاجات، واستغلال الشركات الطبية، مشكلة واضحة خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بعد أن اشترى مارتين شكريل رجل الأعمال الأميركي حق استغلال علاج دارابريم المستخدم لعلاج الإيدز والسرطان، ورفع سعره إلى 750 دولاراً بدلاً من 13.5 دولار.