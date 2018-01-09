9 وظائف شاغرة لدى جنرال إلكتريك بالرياض والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والدمام”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مساعد المراقب المالي.

2- مفتش.

3- مسؤول الجودة.

4- أخصائي المحاسبة.

5- مهندس/ أخصائي التصنيع.

6- مسؤول الجودة الرقمية.

7- مهندس عمليات حقل.

8- قائد مصادر التحقيق.

9- مهندس أول- الخدمات الحقل.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يناير 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).







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