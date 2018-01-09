9 وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون بالخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (9) وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد أول مشغل- التدعيم.

– مساعد أول مشغل- حلول السطح.

– أخصائي التوظيف.

– مهندس عمليات (وظيفتين).

– مسجل ثاني بيانات الجيولوجيا السطحية.

– فني تشغيل عمليات (وظيفتين).

– مستشار أول ضرائب.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2018م.

وبيّنت الشركة، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى زيارة الموقع (من هنا).







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