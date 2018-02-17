آخرهم زينب.. الحكم بإعدام سفاح الأطفال في باكستان

المواطن- متابعة

حكمت محكمة باكستانية، اليوم السبت، على مدان اغتصب وقتل الطفلة زينب بالإعدام، وهي القضية التي أثارت احتجاجات في البلاد وموجة تعاطف عالمية، خاصةً وأن “سفاح الأطفال” ارتكب سلسلة جرائم مماثلة.

وعثرت الشرطة على جثة زينب في سلة مهملات، في منطقة قصور قرب مدينة لاهور في شرق باكستان في منتصف يناير الماضي، بعد أربعة أيام من الإبلاغ عن اختفائها.

واكتشفت الشرطة أن القاتل عمران علي (24 عامًا) هو أحد جيران الطفلة التي ظهرت في لقطة لكاميرا مراقبة أمنية يوم اختطافها وهي تمشي بهدوء بصحبة رجل.

وقال محققو الشرطة في وقت لاحق: إنهم اكتشفوا أن الحمض النووي الوراثي (دي إن إيه) للمتهم عمران علي يطابق عينات مأخوذة من جثث 8 فتيات منهن الطفلة زينب.







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