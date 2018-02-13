آل الشيخ يُوجه بحل مشكلة لاعب أخضر اليد

المواطن - محمد سمعه

أكد رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة وجه بضرورة حل مشكلة اللاعب مجتبي آل سالم لاعب المنتخب السعودي لكرة اليد.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة اليد عبر تويتر أن رجاء الله السلمي أوضح أن آل الشيخ طالب بحل مشكلة اللاعب آل سالم من أجل عودته والمشاركة مع أخضر اليد في الاستحقاقات المقبلة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة اليد أكد أنه تم الموافقة على إيقاف اللاعب آل سالم لمدة 3 أشهر بسبب غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في البطولة الآسيوية لليد والتي أقيمت مؤخرًا في دولة كوريا الجنوبية.

ويذكر أن المنتخب السعودي كان قد نجح في تحقيق المركز الرابع في البطولة الآسيوية لليد بجانب تأهله إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وسيُقام مونديال اليد في عام 2019 في دولتي ألمانيا والدانمارك، حيث يسعى أخضر اليد لتحقيق النتائج الإيجابية.







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