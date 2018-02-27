آل حميدان بعد تعيينه مديرًا لجامعة جدة: مسؤولية في عنقي

المواطن- واس

رفع مدير جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم آل حميدان، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مديرًا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة.

وأكد أن الثقة الملكية الكريمة تاج على رأس كل مسؤول ومواطن يفخر ويعتز بها، كما هي مسؤولية وأمانة يحملها في عنقه لخدمة الوطن.

وأضاف أن التعليم بصفة عامة يحظى برعاية ودعم وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يعتبر الإنسان السعودي هو الثروة الحقيقية للوطن وتحقيق تطلعاته وأهدافه ورقيه وتقدمه، مشيرًا إلى أن التعليم العالي والجامعات تلقى كل الاهتمام من القيادة الرشيدة.

وأفاد الدكتور آل حميدان بأن جامعة جدة تنطلق من خلال مرتكزاتها وأهدافها وتطلعاتها في ظل رؤية المملكة 2030، حيث بنت إستراتيجيتها التي أطلقتها مؤخرًا من خلال هذه الرؤية العميقة الطموحة التي تبني مستقبلًا زاهرًا للجيل وتحقق اقتصادًا وازدهارًا واسعًا في جميع الميادين.

وقدم مدير جامعة جدة شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على دعمه للجامعة وبرامجها ومبادراتها، داعيًا الله أن يديم على وطننا نعمه وأمنه واستقراره ورخاءه، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن يمدهما بعونه وأن يجزل لهما الأجر على كل ما يبذلانه من أجل عز الوطن والمواطن.







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