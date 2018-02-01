أخصائي نفسي عن رقصة شارع الفن: صح في المكان والزمان الخطأ

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد الأخصائي النفسي والأسري، محمد عازب، أن الشاب والشابة اللذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان في شارع الفن نسيا أن ما يفعلانه ليس من فن الشارع، لذلك يحتاجان إعادة تأهيل وتربية.

وتابع عازب في حواره ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أن الشاب والشابة في عمر الزهور، لكن لم يمارسا الحرية بطريقة مهذبة، وشباب هذا اليوم يتناسى أننا في مجتمع محافظ، مضيفًا: “يجب أن نتوقف أمام هذا الموقف بصدد البحث عن العلاج، وليس لتوجيه العقوبة فقط، نحن مجتمع فطرته سليمة عندما يشاهد هذه السلوكيات يدرك فورًا أنها دخيلة علينا”.

واستكمل الأخصائي النفسي: “لا يجب أن ننجر وراء صراعات فكرية في التعليق على هذا الأمر، أنا واثق أن الشاب والشابة نشآ في بيت سليم نشأة قويمة، لكنهما رقصا الرقصة الصح في المكان والزمان الخطأ”.







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