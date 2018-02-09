أخيرًا .. واتساب يتيح تحويل الأموال بنظام الند للند

المواطن ـ الرياض:

كشفت تقارير جديدة أنَّ تطبيق واتساب، يسمح الآن لبعض مستخدميه بتحويل الأموال لأصدقائهم من خلال التطبيق.

وأشارت التقارير عن شائعات سابقة إلى أنَّ تطبيق التراسل الفوري يعمل على نظام دفع “الند للند” (peer-to-peer)، المعروف بأنه عملية تبادل الملفات والبيانات بين جهازين شخصيين على شبكة الإنترنت، ويستخدم هذا البروتوكول بكثرة في برامج مشاركة الملفات وتقاسمها.

وبيّن موقع “WABetaInfo”، أنَّ الميزة متوفرة حاليا لعدد قليل من المستخدمين في الهند فقط، مشاركًا صورة للنظام الجديد الذي يبدو أنه يحمل اسم “WhatsApp Payments”.

ولا توجد الكثير من التفاصيل بشأن نظام تحويل الأموال عبر واتساب، في الوقت الراهن، ولكن يبدو أنه بعد قبول بنود وشروط التطبيق يجب على المستخدم التحقق من رقم هاتفه وتحديد المصرف الذي يتعامل معه، قبل أن يتمكن من البدء في استخدام الميزة.







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