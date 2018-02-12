أرقام جديدة يكشفها حساب المواطن عن مستحقي دعم الدفعة الثالثة

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد برنامج حساب المواطن أن 63% من المستحقين للدعم في الدفعة الثالثة مسجلون كأسر.

وأضاف حساب المواطن، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن 37% من المستحقين أفراد مستقلون.

وقبل قليل، كشف برنامج حساب المواطن أن نسبة السيدات المسجلات (ربة أسرة) وكأفراد مستقلين من المستحقين للدعم خلال الدفعة الثالثة تجاوزت 25%.

وكان حساب المواطن قد أعلن أمس أنه تم إيداع الدفعة الثالثة من الدعم وبلغت 2.2 مليار ريال.

وأظهرت الأرقام كذلك حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 934 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثالث دفعات حساب المواطن.

وشملت الدفعة الثالثة قرابة 3.3 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.2 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.6 مليون مستفيد.

وحصلت 794 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال، كما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.

وتخطى إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الثلاث حاجز الـ6 مليارات ريال.

ولا يزال برنامج حساب المواطن يستقبل طلبات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية من خلال هذا الرابط (هنا)، فيما سيتم إيداع الدفعة الرابعة من قيمة الدعم في حسابات المستحقين في الحادي عشر من شهر مارس المقبل.

وسيستفيد من الدفعة الرابعة المستحقون المكتملة طلباتهم قبل الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.







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