أسعار الذهب اليوم الأحد في المملكة.. عيار 21 يسجل 147.32 ريال 

المواطن- الرياض

شهدت أسعار الذهب، تباينًا في الأسعار، يوم أمس السبت، حيث سجل عالميًّا هبوطًا في التعاملات الفورية 1.3% إلى 1331.25 دولار للأوقية في أواخر جلسة تداول بالسوق الأميركي.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم إبريل نيسان 0.8% لتبلغ عند التسوية 1337.30 دولار للأوقية.

وترصد “المواطن” أسعار الذهب في المملكة في آخر تحديث لها اليوم الأحد، حيث جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24- 160.72 ريال.

سعر الذهب عيار 22- 147.32 ريال.

سعر الذهب عيار 21- 140.63 ريال.

سعر الذهب عيار 18- 120.54 ريال.

سعر الذهب عيار 14- 93.75 ريال.

سعر الذهب عيار 12- 80.36 ريال.

سعر أوقية الذهب- 4.998 ريالًا.

سعر جنيه الذهب- 1.125 ريالًا.

سعر كيلو الذهب- 160.715 ريالًا.







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