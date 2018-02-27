أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع

المواطن- متابعة

صعدت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في 3 أسابيع بدعم من طلب أميركي قوي، بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأميركية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 19 سنتًا، أو 0.28%، لتبلغ عند التسوية 67.50 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 67.90 دولار، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 36 سنتًا، أو 0.50%، إلى 63.91 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 20 يومًا عند 64.24 دولار.

وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على مكاسب مع صعود برنت حوالي 4%، في حين ارتفع الخام الأميركي 3%.







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