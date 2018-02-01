ألغاز مرعبة بيوت مسكونة وأرض العجائب برعاية هيئة الترفيه في فبراير

المواطن ـ رقية الأحمد:

ترعى هيئة الترفيه، في شباط/فبراير الجاري، فعاليات مميّزة في مناطق مختلفة من المملكة، من بينها أرض العجائب، ومهرجان الشارع السابع وتزهبي، في الرياض والخبر وغيرها من مدن المملكة.

تزهبي

ويحتضن مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض، الاثنين 5 شباط/فبراير الجاري، منصة تزهبي لمحبي الأزياء التراثية، التي تهدف للمساهمة في حصر وتوثيق الزي التراثي من مختلف مناطق المملكة، وتبادل الخبرات والأفكار بين المصممين المحليين والناشئين في مجال تصميم الأزياء التراثية، وجعلها مادة مستقبلية لتسجيل بعضها كتراث غير مادي لدى اليونسكو، وذلك ضمن سلسلة فعاليات الجمعية ونشاطاتها التثقيفية لعام 2018 م.

أرض العجائب:

وهو مهرجان ترفيهي، يقام بجامعة الأميرة نورة في الرياض، ابتداء من 07 إلى 24 شباط/فبراير، بنكهة الاحتفال لجميع أفراد الأسرة.

ويقدم المهرجان، قائمة متميزة من الألعاب والمسابقات والفنون والعروض المختلفة، بحضور نخبة من المشاهير، في جو من المرح والتسلية، كما يتيح فرص ممتعة للتسوق ومجموعة من المطاعم ليخرج الجميع بذكرى راسخة عن هذا الحدث الفريد، مع السماح بدخول الأطفال دون سن الثالثة مجانًا.

مهرجان الشارع السابع:

وهو مهرجان الرعب الأول من نوعه في المملكة، والذي يجعلكم تعيشون تجربة مرعبة لا تُنسى. ويتميّز بالألغاز المرعبة والبيوت المسكونة التي ستجعل شوارع الخُبَر تعود للحياة.

كما يقدم المهرجان، الذي يُنظم في الخبر من 6 إلى 10 شباط/فبراير 2018، من الساعة 4 إلى الساعة 11 مساءً يوميًا، مجموعةً فريدة من المنتجات والمأكولات ضمن أجواء ترفيهية ممتعة.

مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية:

وتُقدّم هذه الفعالية، عرضًا مشوقًا للسيارات الأثرية التي استخدمت في أوائل عهد المملكة العربية السعودية، لتنقلكم إلى عالم الأمس الجميل، الذي تجسده هذه السيارات بألوانها وتصاميمها الجميلة، والتي تعبر عن حقب تاريخية مرت بها السيارة من بداية القرن العشرين وحتى نهايته، ضمن عرض ممتع لجميع الأعمار.

وتحتضن العاصمة الرياض هذه الفعالية المميزة يومي 23 و24 شباط/فبراير الجاري، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.







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