أمانة جدة تتفاعل مع “المواطن” وتغلق 90 فتحة صرف صحي في حي النزهة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع ما نشرته “المواطن” بعنوان “حفر الصرف تهدد أطفال نزهة جدة”، حيث أغلقت 90 فتحة صرف صحي كانت تشكل خطرًا على الأهالي بحي النزهة.

وأكدت الأمانة، في بيان لها، أنها حريصة على تطوير الخدمات التي تقدمها لسكان وزوار محافظة جدة ومعالجة الملاحظات.

ولفتت أمانة جدة إلى أن خدمات الصرف الصحي ليست ضمن الخدمات التي تقدمها البلديات، وتعتبر من الخدمات التي تقدمها شركة المياه الوطنية، مضيفةً أنه تم إغلاق وردم فتحات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، والبالغ عددها 90 فتحة صرف صحي.

وتابعت الأمانة أن البلدية الفرعية وضعت اللوحات التحذيرية اللازمة بالمنطقة الصناعية لتفادي أي مشكلة في المستقبل.

ونشرت “المواطن” في خبرها معاناة الأهالي واستياءهم من حُفَر الصرف الصحي التي انتشرت بصورة لافتة بعدد من طُرُق الحي منذ سنوات طويلة؛ مما تسببت في تلَفيات كبيرة للمركبات.







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