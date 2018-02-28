أميركا تفند فبركات الجزيرة القطرية بشأن العمليات في اليمن

المواطن - الرياض

فندت القيادة المركزية الأميركية، مزاعم وأكاذيب قناة الجزيرة وتحريفها لتصريحات قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، حول الأزمة الخليجية، والتى زعمت كاذبة في تصريحات منسوبة له بأن الأزمة الخليجية تهدف إلى صرف الأنظار عن العمليات السعودية باليمن.

ونقلت قناة الجزيرة عبر حسابها على “تويتر”، تصريحات مفبركة تخدم توجهها السياسي، حيث زعمت أن الجنرال فوتيل صرح قائلًا: “ثبت أن الأزمة الخليجية كانت لصرف الأنظار عن العمليات السعودية باليمن”.

وردت القيادة المركزية الأميركية، عبر حسابها على موقع “تويتر”، حول ذلك التدليس قائلة: هذا التصريح غير دقيق، أدناه هو التصريح الدقيق لقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فوتيل: الأزمة الخليجية أثبتت أنها تشتت التركيز عن عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :