أوبريت وتكريم.. 10 صور توثق رعاية الملك مهرجان الجنادرية 32

الساعة 11:41 مساءً

المواطن- الجنادرية

وثقت صور رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مهرجان الجنادرية 32.

وافتتح الملك سلمان خلال مهرجان الجنادرية، أجنحة “مسك الخيرية”، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ودولة ضيف المهرجان جمهورية الهند.

كما أدى فنانون سعوديون فقرات أوبريت “أئمة وملوك”، بحضور خادم الحرمين الشريفين، وضيوف مهرجان الجنادرية 32.

وخلال حفل مهرجان الجنادرية 32 كرّم الملك سلمان الصحافي الراحل تركي السديري؛ بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، كما كرم الدكتورة خيرية بنت إبراهيم السقاف؛ بمنحها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وأيضًا كرم خادم الحرمين الشريفين الأمير الراحل سعود الفيصل؛ بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وشارك خادم الحرمين الشريفين، في أداء العرضة السعودية، خلال رعايته المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”.

ويستقبل مهرجان الجنادرية 32 زواره غدًا على أرض القرية التراثية بالفلكلور الشعبي.

كما رعى خادم الحرمين سباق الهجن السنوي الكبير الـ43 على هامش فعاليات مهرجان الجنادرية 32، وكرم أصحاب المراكز الأولى.







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