أول تصريح لقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير تركي بن بندر

المواطن- واس

رفع الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته وتعيينه قائدًا للقوات الجوية الملكية السعودية، معبرًا عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة.

كما قدم الفريق الركن تركي بن بندر شكره للقيادة الحكيمة على صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية، التي أعدت على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني، داعيًا الله بأن يوفقه مع زملائه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.







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