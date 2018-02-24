أول تعليق من تركي آل الشيخ على أنباء #سحب_مونديال_قطر

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أنه لا يتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة، كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية.

وأضاف آل الشيخ في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “قد يستغرب البعض تغريدتي ولكن قطر جيراننا وأهلنا، المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة، أما قطر فقطر في قلوبنا دايمًا وعلى مدى التاريخ”.

وفي وقتٍ سابقٍ، كشفت مجلة فوكوس الألمانية في تقرير لها أن قطر مهددة بسحب استضافة كأس العالم ٢٠٢٢، مشيرة إلى أنه وفقًا للمعلومات فسوف يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإعادة النظر واتخاذ القرار المناسب نهاية الصيف القادم.

ورأت المجلة أنه بسبب انتشار العديد من الفضائح حول قضية استضافة كأس العالم أصبحت روسيا هي المستضيف للكأس لعام ٢٠١٨ وقطر لعام ٢٠٢٢، قامت الفيفا مؤخرًا بتغيير إجراءات الاستضافة وستفتح مستقبلًا باب التصويت على هذا الإجراء أمام جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم ٢١١ عضوًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي التصويت الذي تم لروسيا وقطر، فقد كان يحق لـ24 عضوًا فقط التصويت أمام اللجنة التنفيذية السابقة، ولكن بسبب ضرورة النزاهة في هذه القضية يبدو الآن أنه ستظهر العديد من العواقب الوخيمة.







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