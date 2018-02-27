إبراهيم السلطان يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي

المواطن- الرياض

رفع المهندس إبراهيم بن محمد السلطان الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي.

وأبدى المهندس السلطان فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ويعينه على بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن والمواطن.

وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.







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