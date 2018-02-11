إجراء عاجل من حساب المواطن لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه

المواطن- عبدالرحمن دياب

توخيًا للعدالة، أكدت إدارة حساب المواطن حرصها على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق بياناتهم مع البيانات المسجلة رسميًّا.

ولفت حساب المواطن عبر حسابه بموقع “تويتر”، إلى أن هذا الإجراء يأتي لتجنب توجيه الدعم إلى غير مستحقيه.

وكشف حساب المواطن في وقت سابق موعد إيداع الدفعة الرابعة من قيمة الدعم المستحق للمسجلين في البرنامج.

وقال حساب المواطن في تغريدة له قبل قليل: إن الدفعة الرابعة سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في الحادي عشر من شهر مارس المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية اليوم (الموافق 11 فبراير 2018).

وكان حساب المواطن قد أودع اليوم 2.2 مليار ريال، تمثل الدفعة الثالثة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر فبراير الجاري.

وأظهرت الأرقام حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 934 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثالث دفعات حساب المواطن.

وشملت الدفعة الثالثة قرابة 3.3 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.2 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.6 مليون مستفيد.

وحصلت 794 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.







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