إعصار جيتا يسوي برلمان تونجا بالأرض

المواطن - متابعة

انهار البرلمان في جزيرة تونجا بفعل الإعصار جيتا المدمر الذي تسبب في الكثير من الخسائر وأطاح بأسقف المنازل وسبب فيضانات على نطاق واسع.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى البرلمان وقد تهدم ولقطات لفيضان جارف وخطوط كهرباء منهارة.

وتسبب إعصار جيتا الذي يصنف في الفئة الرابعة في لجوء نحو 5700 شخص لمراكز الإيواء خلال الليل ومن المتوقع أن يزيد العدد كثيرًا الليلة.

ويتجه الإعصار صوب الجزر الجنوبية في فيجي يوم الثلاثاء بينما تشير بعض التوقعات إلى أنه سيشتد ويتحول إلى عاصفة من الفئة الخامسة.

والمعروف أن تونجا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة على مساحة قدرها 700,000 كم2 في جنوب المحيط الهادئ منها 52 مأهولة فقط.

في عام 2010، اتخذت تونجا خطوة حاسمة نحو التحول إلى ملكية دستورية كاملة بعد إصلاحات تشريعية مهدت الطريق لأول انتخابات في تاريخها نجم عنها انتخاب النبيل سيالي أتاونغو تو إيفاكانو كأول رئيس وزراء منتخب.







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