اتفاقية بين واس والأرصاد لرفع الوعي البيئي

المواطن - واس

وقع رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، اتفاقية تعاون بين “واس” وهيئة الأرصاد لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإعلام البيئي، لا سيما ما يتعلق بتوعية المجتمع بأحوال الطقس، والتغيرات المناخية الطارئة والتوعية البيئية، وذلك في مقر “واس” الرئيس بمدينة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الوعي البيئي لأفراد المجتمع من خلال استثمار خبرات الجانبين في المجال الإعلامي لـ “واس”، وفي مجال المعلومات المناخية والبيئية الموثوقة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتسليط الضوء على الدراسات والأبحاث البيئية، فضلاً عن إعداد برامج تدريبية وتأهيلية للطرفين في الجوانب التي تخدم مسيرة التعاون بينهما بما يكفل وصول الرسالة التوعوية للمجتمع.

وأوضح معالي رئيس “واس” الأستاذ عبدالله الحسين في تصريح له أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الاندماج بين الخبرات المتراكمة في المجالات الإعلامية والبيئية لدى الجانبين بما يؤدي إلى صناعة محتوى توعوي ثقافي، ورسائل إخبارية موثوقة تصل إلى المتلقي عبر موقع “واس” الإخباري، وحساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي على مدار الساعة، وذلك من مصدرها الرئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقال معاليه إن “واس” ترمي من هذه الاتفاقية إلى تسخير إمكانياتها الإخبارية والتقنية من أجل خدمة المجتمع لإيصال الرسائل التوعوية الموثوقة إلى كل مواطن ومقيم على أرض المملكة عن أحوال المناخ ومتغيراته خاصة في مثل هذه الأوقات التي تتقلب فيها الأجواء بقدرة الله تعالى بين الحين والآخر، حيث تمتلك “واس” أعدادًا كبيرة من المتابعين عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها الرسمية، وسوف تكون هذه الأدوات وسيلة من الوسائل التي تسهم في إيصال الرسالة للمتلقين في وقت قياسي.







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