استثمر في مكة.. الفيصل: المملكة مقبلة على تحول اقتصادي كبير

المواطن- مكة المكرمة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن المملكة مقبلة على تحول اقتصادي وتنموي كبير ما يستدعي وقفة الجميع لتحقيق ذلك.



ونوه أمير منطقة مكة المكرمة خلال تدشين ورشة العمل التحضيرية لمنتدى “استثمر في مكة” إلى أن رؤية المملكة 2030 تحتاج لاستعداد ووقفة وعزيمة ومشاركة لإنجاحها، وهي الرؤية التي تعتمد على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.



وأضاف الفيصل متحدثًا عن الفرص الاستثمارية التي عرضتها محافظات القنفذة وأضم والعرضيات: “عرضتم فأبدعتم وأهنئكم على هذا المستوى من الإبداع والتفكير والتنظيم وأسلوب الطرح والعرض”.

ونوه الأمير خالد الفيصل إلى أن ورشة عمل “استثمر في مكة” ستشهد مناقشة إستراتيجية المنطقة للمرحلة المقبلة، والتي سيكون محورها أيضًا بناء الإنسان وتنمية المكان.



وختم سموه حديثه بتقديم الشكر للجهات المشاركة في الورشة التحضيرية، مؤكدًا جاهزية الإمارة لكل المبادرات التي تخدم محافظات المنطقة وتعود بالنفع على إنسانها.



وفي شأن متصل ناقشت الورشة بحضور عدد من المستثمرين الفرص الاستثمارية في محافظات القنفذة والعرضيات وأضم.







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