استدامة الأعمال ومأسستها ضمن فعاليات الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات

تختتم الجلسات الرئيسية في الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات بالجلسة الخامسة التي تناقش استدامة فعاليات الأعمال ومأسستها، وذلك يوم الاثنين القادم، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال الرياض.

وتهدف الجلسة إلى إلقاء الضوء على أدوات التنمية المستدامة لفعاليات الأعمال، واستعراض تجارب ناجحة بهدف المساهمة في تطوير ومأسسة فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة واستدامتها.

وتدير الجلسة حنان مطلق، مقدمة برامج في التلفزيون السعودي وصحافية في جريدة سعودي جازيت.

وسيتحدث عن محور الاستدامة في فعاليات الأعمال الدكتور خالد عبدالله الطريري، باحث وأخصائي فعاليات، وسيستعرض أهم العوامل التي تساعد على استدامة فعاليات الأعمال التي تبدأ من مؤتمر وتنتهي بأن تصبح مؤسسة كبيرة، واستعراض لعناصر الاستدامة في الفعاليات من جانب نظري.

وحول تجربة تنظيم مؤتمر التشغيل والصيانة في الدول العربية (أوماينتك) سيتعرض المهندس باسم صايل، أمين عام المعهد العربي للتشغيل والصيانة، لهذه التجربة الإقليمية وأهميتها للدول العربية، حيث تعمل على بناء كيان عربي لتنظيم وتوحيد أفضل الممارسات والقواعد والإجراءات الخاصة بالتشغيل والصيانة في الدول العربية والمعهد واحد من أسرع مؤسسات التطوير والصيانة نموًّا في العالم العربي، ويهدف المعهد العربي إلى رفع معايير التشغيل والصيانة في الدول العربية إلى المستويات العالمية.

أما عن تجربة تنظيم منتدى الرياض الاقتصادي سيتحدث أحمد علي السويلم، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن تجربة النجاح في استدامة المنتدى كتجربة سعودية ليقام كل سنتين برعاية خادم الحرمين الشريفين، امتدت لثماني دورات آخرها أقيمت في شهر نوفمبر الماضي، وعن الأهداف التي حققتها والبعد الاقتصادي الذي يلعبه المنتدى على المدى القصير والطويل، وأسلوب إدارة المنتدى الذي جعله يستمر ويستديم بشكل مؤسسي.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد أهداف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 رجب 1434هـ العمل تطوير المعايير الخدمية لفعاليات الأعمال، وتضمن هذا الهدف (5) مبادرات شملت تصنيف وتعريف فعاليات الأعمال، وربط فعاليات الأعمال بالأنشطة الاقتصادية، ودعم مبادرات منظمي فعاليات الأعمال للحصول على شهادات الجودة، وتحديد مواصفات قياسية لفعاليات الأعمال لرفع جودتها، وتأسيس المكتب السعودي للمتحدثين.

وللراغبين في التسجيل للمشاركة بأعمال الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني (هنا)