استقرار أسواق النفط بعد أسبوع صعب

المواطن- متابعة

أغلقت أسواق النفط بلا تغير يذكر أمس الاثنين، بالتزامن مع استعادة مؤشرات الأسهم العالمية بعضًا من الخسائر التي مُنيت بها في أكبر هبوط أسبوعي في عامين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 20 سنتًا، أو 0.3%، لتبلغ عند التسوية 62.59 دولار للبرميل.

كما أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 9 سنتات لتغلق عند 59.29 دولار للبرميل، مرتفعة 0.2% لكن دون أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 60.23 دولار.

ولقي النفط دعمًا من تراجع الدولار الذي يجعل الخام المسعر بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :