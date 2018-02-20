الإطاحة بـ٨٠ مخالفًا بينهم مروجو خمور في منفوحة

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منفوحة من القبض على 80 مخالفًا من بينهم عدد من مروجي المخدرات خلال 24 ساعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) جهودها في ضبط المشبوهين في أوساط المخالفين.

وفي التفاصيل، فإن القوة المكلفة بمهام الحملة بمركز شرطة منفوحة نجحت في ضبط قرابة ٨٠ شخصًا من جنسيات عدة مخالفين لنظامي الإقامة والعمل بينهم ٤ أشخاص (إثيوبيان ويمني وسوري) امتهنوا ترويج وبيع الخمور المصنعة محليًّا بحوزتهم ٨٤ قارورة؛ حيث جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك تأكيدًا على ما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود خلال الحملة في الإطاحة بالمشبوهين عطفًا على ضبط المخالفين.







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