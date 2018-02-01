الإنترنت_عندك_سريع_أو_بطيء .. إجابات متفاوتة والسلحفاة تتصدر!

المواطن- عبدالرحمن دياب

أجمع مغردون على أن الإنترنت في المملكة بطيء بشكل وصفوه بـ”المستفز”، وهو ما تسبب في حالة غضب عامة انعكست عبر وسم “الإنترنت عندك سريع أو بطيء”.

وتفاوتت سرعة الإنترنت بحسب المنطقة، فهناك من قال: إن الإنترنت في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة سريع، موضحين أن ذلك قد يكون بسبب البنية التحتية القوية للاتصالات في هذه المناطق أو الشبكات الموجودة لرفع الكفاءة.

ولكن أبدى العديد من المغردين استياءهم من سرعة الإنترنت لديهم، وهو “سلحفاة” بحسب ما قال الغالبية، مرجعين ذلك إلى عدم احترام بعض الشركات للمتعاملين معهم، حيث يرفعون الأسعار ثم لا يقدمون سرعة جيدة.

وتحتل المملكة المرتبة 78 عالميًّا من ضمن 123 دولة في متوسط سرعة التحميل في الثانية الواحدة على الهاتف المتنقل بمقدار 16.22 ميغا في الثانية، بناء على مؤشر ديسمبر الماضي، متقدمة 12 مرتبة عن نوفمبر، وذلك بحسب بيانات موقع سبيد تيست ومقره واشنطن.

واحتلت المملكة المرتبة 65 ضمن 129 دولة في متوسط سرعة التحميل في الثانية الواحدة في النطاق العريض Fixed Broadband (الإنترنت الثابت) بمقدار 21.26 ميغا في الثانية، محققة تقدم 9 مراتب عن نوفمبر.







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