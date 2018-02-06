الإيداع 11 فبراير.. كم تبقى على موعد صرف دعم حساب المواطن؟

المواطن- الرياض

يترقب السعوديون موعد حساب المواطن‎ لصرف الدعم، والمقرر يوم الأحد 11 فبراير المقبل.

وتبقى 4 أيام على موعد حساب المواطن، وهي الأيام التي تفصل المستفيدين عن إيداع مستحقات الدفعة الثالثة.

ومع موعد حساب المواطن، تشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يناير الماضي.

ويواصل برنامج حساب المواطن، التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويأتي ذلك فيما يترقب المواطنون صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن يوم الأحد المقبل 11 فبراير، ويستفيد من هذه المرحلة من أكمل الطلب قبل يوم 10 يناير الماضي.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من الدفعة الثانية في برنامج حساب المواطن، في العاشر من شهر يناير الماضي، بلغ 11 مليون مستفيد، شملت 3.1 مليون أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر.







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