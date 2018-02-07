الاتصالات تؤكد انفراد “المواطن”: حولنا فواتير العملاء للتاريخ الميلادي

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أكدت شركة الاتصالات السعودية ما انفردت به “المواطن” قبل أيام، حول نيتها في تحويل فواتير المشتركين إلى التاريخ الميلادي استنادًا إلى قرار الدولة بتعديل فواتير الخدمات لتتناسب مع رواتب الموظفين.

وقالت الشركة في بيان لها: “التزامًا بالتوجيهات الكريمة تجاه إصدار الفواتير وتعليمات الهيئة، يسرنا إبلاغ عملائنا بأنه سيتم التحول في إصدار الفواتير وفق التقويم الميلادي بتاريخ 1 مارس للجوال و1 يونيو للثابت، مع احتساب أي فروقات مالية قد تنتج لصالح العميل اعتبارًا من 1/ 1/ 2018م وحتى إكمال عملية التحوّل”.

الجدير بالذكر أن “المواطن” انفردت بخبر بعنوان “إيقاف إصدار فواتير شركة الاتصالات السعودية بالهجري واستبدالها بالميلادي” هنا الرابط.







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