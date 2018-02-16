الادعاء الأميركي يكشف أسرار وكواليس تزوير الانتخابات الرئاسية

المواطن – متابعات

كشف الادعاء العام الأميركي، عن بعض الآليات والخطوات التي استخدمها مسؤولون ورجال أعمال روس في عملية تزوير الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة والتي انتهت بفوز الرئيس دونالد ترامب.

وأكد الادعاء الأميركي، أن عددًا من المتهمين الروس الذين نشرت وزارة الخزانة الأميركية لائحة بأسمائهم، جاءوا إلى الولايات المتحدة قبل ستة أعوام من أجل تشكيل جمعيات سرية وشبكات افتراضية وحسابات إلكترونية بأسماء أميركية وهمية للتأثير في نتائج الانتخابات.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية نشرت لائحة بأسماء 114 مسؤولاً ورجل أعمال روسي مطلوبين للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات.







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