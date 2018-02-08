التجاهل يُسيل الدماء في عقبة ريدة.. المركبة سقطت في الهاوية بمن فيها

المواطن - فهد القحطاني- عسير

تسبَّب ضيق الطريق وانحداره الشديد مع عدم وجود حواجز خرسانية في عقبة ريدة في وقوع حادث مروع لعمال صيانة تابعين لإحدى الشركات، بعد أن فقد السائق السيطرة على المركبة من نوع (قلاب سيزو)، وسقط بهم إلى الهاوية.

وأنقذت عناية الله العمال بعد أن منعت الصخور المركبة من الاستمرار في الانقلاب، ليتم نقل المصابين إلى مستشفى عسير العام وهم في حالة حرجة.

وناشد المواطنون الجهات المسؤولة بصيانة الطرق ووضع الحواجز وسفلتة عقبة ريدة لكونها تحُدّ من الحوادث المميتة.

ومنذ سنوات تستمر مناشدة الأهالي لفرع وزارة النقل والطرق بأبها بطلب سفلتة طريق مختصر حتى يصل قرية أهالي ريدة الجليحة ويمنع الحوادث وشلالات الدم، خاصةً بعد أن راح ضحية العقبة عشرات الأرواح والإصابات.









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