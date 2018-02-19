التخصصات الصحية: قرارات خادم الحرمين امتداد لاهتمام القيادة بالقطاع الصحي

المواطن - الرياض

رفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين على موافقته لتوظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة بالقطاعات الصحية، وتحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه عليها من هيئة التخصصات لكل قطاع.

ونوهت الهيئة إلى أن هذه القرارات امتداد لاهتمام قيادتنا الرشيدة بالقطاع الصحي والعاملين فيه، والعناية التي يلقاها الممارسون الصحيون من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، داعين الله أن يحفظ وطننا وقيادته ويديم الخير على مملكتنا الغالية.







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